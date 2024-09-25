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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye-Lübnan ilişkileri, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıları ve uluslararası konular masaya yatırıldı. Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu vurguladı ve uluslararası toplumun İsrail'in saldırganlığına dur demesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul etti

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'taki Türkevi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in temel insan haklarını hiçe saydığını, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaptığını, bunu durdurmanın ve saldırılar sonucu oluşan insani krizi sona erdirmenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Güncel

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