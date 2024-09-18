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Erdoğan, Lübnan Başbakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Erdoğan, Lübnan Başbakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki saldırıyla ilgili üzüntülerini Lübnan Başbakanı Necip Mikati'ye iletti. Erdoğan, İsrail'in bölgedeki çatışmaları yayma çabalarının tehlikeli olduğunu belirterek, bu saldırganlığı durdurmak için çabaların süreceğini vurguladı.

(ANKARA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, görüşmede, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini iletirken, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının tehlikeli olduğunu ve İsrail'i durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, görüşmede Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini dile getirirken, saldırıda yaşamını yitirenler için baş sağlığı ve yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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