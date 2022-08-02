Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel