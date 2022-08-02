Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Libya Güncel Haberler

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