Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye'nin, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemli olduğunu, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini belirtti."

