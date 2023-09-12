Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'daki sel) Türkiye olarak bugüne kadar nasıl Libya halkını yalnız bırakmadıysak, bu zor günlerinde de tüm...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'daki sel) Türkiye olarak bugüne kadar nasıl Libya halkını yalnız bırakmadıysak, bu zor günlerinde de tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Libya'daki sel) Türkiye olarak bugüne kadar nasıl Libya halkını yalnız bırakmadıysak, bu zor günlerinde de tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız."
Kaynak: AA / Güncel