Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul etti
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Menfi'yi kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız da hazır bulundu.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel