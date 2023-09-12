Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'yle görüşmesinde Türkiye'nin afetle mücadelede Libya halkının yanında olduğunu ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'yle görüşmesinde Türkiye'nin afetle mücadelede Libya halkının yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'yle görüşmesinde Türkiye'nin afetle mücadelede Libya halkının yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.
Kaynak: AA / Güncel