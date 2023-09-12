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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'yle görüşmesinde Türkiye'nin afetle mücadelede Libya halkının yanında olduğunu ve...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'yle görüşmesinde Türkiye'nin afetle mücadelede Libya halkının yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'yle görüşmesinde Türkiye'nin afetle mücadelede Libya halkının yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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