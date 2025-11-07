Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, güvenlik ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemine dikkat çekti. İki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini vurguladı.