Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Sınavın genç kardeşlerim ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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