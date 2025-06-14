Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Sınavın genç kardeşlerim ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.