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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lavrion Kampı'nın kapatılması) Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lavrion Kampı'nın kapatılması) Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunmasının altını çizdim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lavrion Kampı'nın kapatılması) Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunmasının altını çizdim"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Lavrion Dış Politika Politika Güncel Haberler

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