Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KYK yurt başvurusu) İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KYK yurt başvurusu) İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KYK yurt başvurusu) İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır."
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel