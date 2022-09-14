Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KYK yurt başvurusu) İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KYK yurt başvurusu) İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KYK yurt başvurusu) İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır." Güncel Kaynak: AA / Sefa Şahin Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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