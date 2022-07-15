Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KYK borçları) İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize,... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KYK borçları) İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KYK borçları) İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz." AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(KYK borçları) İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize,... - Haberler

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