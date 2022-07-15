Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KYK borçları) İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize,...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KYK borçları) İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KYK borçları) İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel