Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla yeni bir savaşa tahammülü olmayan bölgedeki güvenliği riske attığını, Netanyahu hükümetinin küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade etti.

İsrail saldırılarının, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecini de baltaladığına işaret eden Erdoğan, anlaşmazlığın çözümü için tek çıkar yolun bu müzakereler olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Kuveyt'in, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve bölgedeki saldırganlığına karşı güçlü tepkiler verdiğini kaydeden Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı gölgelemeye gayret gösterdiğinin ve buna izin verilemeyeceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak

Trump'tan çok konuşulacak çıkış: Yakında barışacaklar
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapılıyor

İran'dan okkalı misilleme! Halka "Sığınaklara gidin" çağrısı yapılıyor
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3

Pistlerin tozunu aldı! Toprak Razgatlıoğlu'ndan İtalya'da 3'te 3
Hamas, İsrail'in güneyine roket saldırısı düzenledi

İran'ın ardından onlar da İsrail'e saldırdı!
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti

Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir

"İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye" deyip çağrıda bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.