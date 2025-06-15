Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile Bölgesel Sorunları Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri El Sabah ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve diğer bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. İki liderin, bölgedeki güvenlik ve istikrar konularında fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri El Sabah ile görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel