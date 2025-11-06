Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dijital Dönüşüm Konferansı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda yaptığı konuşmada, dijital dönüşüm ve kütüphane anlayışının evrimi üzerine görüşlerini paylaştı. Katılımcılara, modern kütüphanelerin bilgiye erişim ve yeni nesil teknolojilerle entegrasyonu konularında önemli mesajlar verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel