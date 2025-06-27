Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orta Koridor'un demiryolu üzerinden ticaret hacmi potansiyeli 75 milyar dolar seviyesinde. Ülkemizdeki yıllık taşıma kapasitesi ise 6,5 milyon ton civarında. Mevcut yatırımlarımızla yıllık 6,5 milyon ton taşıma hacmi hedefliyoruz. Orta Koridor için yapımına devam ettiğimiz ve planladığımız projelerimizi hayata geçirdiğimizde toplam 114 milyar dolarlık üretim etkisi ve yıllık ortalama 144 bin kişiye istihdam sağlayacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nun açılışındaki konuşmasında, vatandaşlarla birlikte, ülke ve komşuları, bölgeleri birbirine bağlayacak barış ve işbirliği yolları, koridorları, rotaları tesis ettiklerini kaydetti.

Bu noktada iki büyük projenin stratejik anlam kazandığını gördüklerini belirten Erdoğan, "Bunlardan ilki Orta Koridor'dur. Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan ve 21 ülkeyi demir yolu ağıyla birbirine bağlayan Orta Koridor, deniz yoluna kıyasla 2 kat daha hızlı, hava yoluna göre ise yaklaşık 4 kat daha ekonomik taşıma imkanı sunuyor. Adeta tarihi İpek Yolu'nu yeniden hizmete alıyoruz. Orta Koridor'un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı da faaliyete geçirdik. Bu muazzam projenin daha da geliştirilmesini, gerek ikili, gerek Türk Devletleri Teşkilatı gibi platformlarda ele almaya devam ediyoruz. Tüm bu girişimlerimizin yanı sıra Orta Koridor'u Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuşak ve yol girişimiyle uyumlaştırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu güzergahın Avrupa ve Asya'yı güvenli bir şekilde birbirine bağlayacağını dile getirerek, "Süveyş üzerinden yapılan taşımalar ortalama 35 gün, Ümit Burnu'ndan yapılan taşımalar yaklaşık 45 gün sürerken Orta Koridor'da yatırımlarımız tamamlandığında bu süre 15 günün altına inecek. Orta Koridor'un demiryolu üzerinden ticaret hacmi potansiyeli 75 milyar dolar seviyesinde. Ülkemizdeki yıllık taşıma kapasitesi ise 6,5 milyon ton civarında. Mevcut yatırımlarımızla yıllık 6,5 milyon ton taşıma hacmi hedefliyoruz. Orta Koridor için yapımına devam ettiğimiz ve planladığımız projelerimizi hayata geçirdiğimizde toplam 114 milyar dolarlık üretim etkisi ve yıllık ortalama 144 bin kişiye istihdam sağlayacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.

"Projenin en büyük kazananı bizimle ve komşumuz Irak'la birlikte bölgemizdeki bütün kardeş ülkeler olacak"

Bir başka önem verdikleri projenin de "Kalkınma Yolu" olduğunu aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticari bir tasavvur olmanın ötesinde, bir barış projesi olan Kalkınma Yolu, kuzey-güney ekseninde coğrafyaları birbirine bağlarken, komşumuz Irak'ı merkez alan konumuyla bölgesel istikrar ve refahın anahtarıdır. Kalkınma Yolu, Basra Körfezi'nden başlayıp Ovaköy üzerinden ülkemize ve oradan Avrupa'ya uzanan çok modlu yapısıyla öne çıkıyor. Proje sayesinde Irak'ın Faw Limanı'na gelen yüklerin ülkemiz üzerinden Avrupa'ya açılması hedefleniyor. Kalkınma Yolu'nun 10 yıllık projeksiyonla üretime etkisi 50 milyar doları aşacak. İstihdama etkisinin ise yıllık ortalama 63 bin kişiyi bulması hesaplanıyor. Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkanlarımızı tüm bölgemizin faydalanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz. Projenin en büyük kazananı bizimle ve komşumuz Irak'la birlikte bölgemizdeki bütün kardeş ülkeler olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevredeki tüm ülkelerle ilişkileri kazan-kazan anlayışı temelinde ilerletirken, arada gönül köprüleri kurmaya da önem verdiklerini belirtti.

Barış ve huzurun tüm dünyaya egemen olmasının ancak insanlığın bir bütün halinde kalkınmasıyla mümkün olacağına inandıklarını kaydeden Erdoğan, "İşte bu nedenle artık Türkiye'nin sadece jeopolitik konumundan değil, jeostratejik güven adası olma özelliğinden de söz ediyoruz. Bu iddiamızın altını ise ulaştırma yatırımlarımızla, insani yardımlarımızla, girişimci dış politikamızla dünyada takdir toplayan vicdanlı duruşumuzla ve bölge halklarının refahına yaptığımız katkılarla dolduruyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı, açık etsin diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda katılımcılarla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, forumun ulaştırma sektöründe yeni ufukların açılmasına, yeni işbirliklerinin kurulmasına vesile olmasını dilediğini söyledi.

İki gün sürecek forumun açılış programına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enbiya Suresi'nin 31. ayetinin yer aldığı, Hattat Cemil Efe'ye ait tablo hediye etti.

Konuk ülke katılımcılarının da yer aldığı toplu aile fotoğrafının çekilmesiyle başlayan program, iki gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

(Bitti)