Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel tröstlere bakılarak yapılan 'Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının kalmadığı' iddiası bu ülkenin gençlerine...
AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel tröstlere bakılarak yapılan 'Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının kalmadığı' iddiası bu ülkenin gençlerine hakarettir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel tröstlere bakılarak yapılan 'Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının kalmadığı' iddiası bu ülkenin gençlerine hakarettir."
AA / Merve Yıldızalp - Güncel