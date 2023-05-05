Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz."
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel