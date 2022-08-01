Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar yaptıkları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar yaptıkları manipülasyonları yakından takip ediyoruz.
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar yaptıkları manipülasyonları yakından takip ediyoruz."
AA / Barış Gündoğan - Güncel