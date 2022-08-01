Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar yaptıkları... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar yaptıkları manipülasyonları yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar yaptıkları manipülasyonları yakından takip ediyoruz." Güncel AA / Barış Gündoğan Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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