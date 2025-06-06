Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurban Bayramı'nın Ülkemiz, Milletimiz ve Tüm İnsanlık İçin Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kurban Bayramı'nın Ülkemiz, Milletimiz ve Tüm İnsanlık İçin Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajda,  " Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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