Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nı Tebrik Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, aziz milletin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik etti ve bayramın ailelere, millete, İslam aleminine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.