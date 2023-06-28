Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, aziz milletin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik etti ve bayramın ailelere, millete, İslam aleminine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.