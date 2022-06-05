Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına...
AA - Selma Kasap - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık."
AA / Selma Kasap - Güncel