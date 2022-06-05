Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık." AA / Selma Kasap - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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