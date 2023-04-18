Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lafzı ve manasıyla Kur'an-ı Kerim ile bağı kesilen Müslüman, kalbi çalışmayan bir beden gibidir. Diğer bütün hasletleri anlamını kaybeder. Yaşayan ölüler durumuna düşmemek için mukaddes kitabımızı hem en güzel kıraatle okumak hem manası üzerinde tefekkür etmek hem de hayatımızı Kur'an ile süslemek mecburiyetindeyiz." dedi.

TRT tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Finalde konuşan Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Bu ayda tuttuğumuz oruçların, kıldığımız namazların, ettiğimiz duaların, yaptığımız hayır ve hasenatın Allah katında affımıza, mağfiretimize vesile olmasını diliyorum. Rabb'imden şu mübarek günler hürmetine depremzede kardeşlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızı ve dünyadaki tüm Müslümanları her türlü kazadan, beladan, musibetten korumasını niyaz ediyorum." diye konuştu.

"Allahü Teala, 'Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız' buyuruyor." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz kullarına düşen görev, Allahü Teala'nın korunması altındaki Kur'an'ı öğrenmektir, okumaktır, anlamaktır, emirlerini yerine getirmektir. Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız, Kuran'ı öğrenen ve öğretendir.' Hadis-i Şerifiyle bu hakikate işaret ediyor. Türkiye Diyanet Vakfımız bu anlayışla, her ramazanda olduğu gibi bu yıl da 'Hediyen Kur'an Olsun' kampanyası kapsamında 30 dilde Kur'an-ı Kerim bastırıp, tüm dünyaya ulaştırıyor. Vatandaşlarımızın bugüne kadar vakfımıza bağış yaparak, basımına katkıda bulunduğu 2 milyon Kur'an-ı Kerim'i 85 ülkeye hamdolsun Diyanet Teşkilatımız gönderdi. İslam dünyasındaki şehirlerin silüetinin ayrılmaz bir parçası olan camilerimiz, minarelerinden yükselen ezanlar, içinde kılınan namazlar ve okunan Kur'an-ı Kerimlerle adeta bu işe bir zenginlik kazandırdılar."

Nerede bir Kur'an sesi, ezan sesi, tekbir sesi varsa orada rahmet, bereket, müjde ve ferah olduğunu dile getiren Erdoğan, "Lafzı ve manasıyla Kur'an-ı Kerim ile bağı kesilen Müslüman, kalbi çalışmayan bir beden gibidir. Diğer bütün hasletleri anlamını kaybeder. Yaşayan ölüler durumuna düşmemek için mukaddes kitabımızı hem en güzel kıraatle okumak hem manası üzerinde tefekkür etmek hem de hayatımızı Kur'an ile süslemek mecburiyetindeyiz. Bu yıl yedincisi düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın dinleyicilerin ruhunda işte böyle hayırlı bir etkiye yol açtığına inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında, milyonlarca insanımızın gönlünü bu yarışma vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'in sıcaklığıyla ısıtan karilerimize, şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışmanın mübarek ayda gerçekleştirilmesinin de önemli olduğunun altını çizdi.

"Milletimizin kalbinde daima mutena bir yerde bulunan Kur'an-ı Kerim muhabbeti ramazan ayında gecesi ayrı, gündüzü ayrı bir ziyafete dönüşmektedir." diyen Erdoğan, yarışmanın finaline kadar olan süreçte TRT ekranları başındaki vatandaşların bu güzelliği doyasıya yaşadıklarını bildirdi.

Erdoğan, "Camilerinin hemen tamamında yapılan mukabeleler, hafızlık kurslarındaki evlatlarımızın gerçekleştirdikleri hatimler de ramazanın ayrı bir zenginliğidir. Esas olan bu güzel iklimde doldurduğumuz manevi heybemizi yılın diğer ayları boyunca da eksiltmemektir." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)