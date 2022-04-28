Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur'an-ı öğrenmenin özlemini dindirdiğimize göre bundan sonra enerjimizi ve vaktimizi onun anlaşılmasına, tefekkür edilmesine, yaşanmasına vermemiz gerektiğine inanıyorum. Nüfus cüzdanı Müslümanlığından Kur'an Müslümanlığına geçişi sağlayacak bir bilinç ikliminin inşasına ve inkişafına ihtiyacımız var." dedi.

Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de Kur'an eğitimine her yerde ve her seviyede erişmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imam hatip okullarında ve diğer okullardaki Kur'an derslerinde, camilerde açılan Kur'an kurslarında, çocukluktan erişkinliğe kadar her yaş grubundan dileyen herkese Kur'an-ı Kerim'i öğretecek altyapıya sahip olunduğunu söyledi.

Ayrıca kısa süre önce kuruluşunu gerçekleştirdikleri Diyanet Akademisinin önemli bir eksikliği daha giderdiğini, tüm bu süreci bir adım daha öteye taşıdığını ve çok daha nitelikli hale getirdiğini anlatan Erdoğan, "Kur'an'ı öğrenmenin özlemini dindirdiğimize göre bundan sonra enerjimizi ve vaktimizi onun anlaşılmasına, tefekkür edilmesine, yaşanmasına vermemiz gerektiğine inanıyorum. Nüfus cüzdanı Müslümanlığından Kur'an Müslümanlığına geçişi sağlayacak bir bilinç ikliminin inşasına ve inkişafına ihtiyacımız var. İtikattan amele kadar uzanan geniş bir yelpazedeki bu iklim inşasında en büyük görev alimlerimize, hocalarımıza, Kur'an bendelerine düşüyor." diye konuştu.

Erdoğan, Mevlana Hazretlerinin "Kur'an'ın hikmeti müminin yitiği gibidir." sözüne uygun bir şekilde geceli gündüzlü bir arayışa girilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Her biri İslam tarihinin birer yıldızı, birer kandili gibi medeniyet semamızda asılı duran alimlerimizin seviyesine ulaşacak ve daha önemlisi onları aşacak değerler yetiştirmeden Müslümanların bu mihnet devrini geride bırakamayız. Asırlar boyunca İslam dünyasının önderliğini ve temsilciliğini yapmış bir millet olarak bu konuda da lokomotiflik görevi bize düşmektedir. Hep birlikte göstereceğimiz gayretlerle, kendimizin ve tüm insanlığın geleceğini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla aydınlatacağız. Bu duygularla bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılan herkesi, özellikle de dereceye giren kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve TRT'mize bize bu güzel atmosferi yaşattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimizin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor, özellikle de jürimize bu süreç içindeki gayretleri nedeniyle yine şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Şimdiden Rabb'im bizi ramazan-ı şerife kavuşturduğu gibi Ramazan Bayramı'na da kavuştursun niyazında bulunuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. "

(Bitti)