Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur'an-ı Kerim'e saldırıları engellemek, bu nefret suçlarının faillerinin hak ettiği cezayı almasını sağlamak Türk ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur'an-ı Kerim'e saldırıları engellemek, bu nefret suçlarının faillerinin hak ettiği cezayı almasını sağlamak Türk ve Müslüman olarak hepimizin asli görevi"