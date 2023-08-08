Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur'an-ı Kerim'e saldırıları engellemek, bu nefret suçlarının faillerinin hak ettiği cezayı almasını sağlamak Türk ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur'an-ı Kerim'e saldırıları engellemek, bu nefret suçlarının faillerinin hak ettiği cezayı almasını sağlamak Türk ve Müslüman olarak hepimizin asli görevi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur'an-ı Kerim'e saldırıları engellemek, bu nefret suçlarının faillerinin hak ettiği cezayı almasını sağlamak Türk ve Müslüman olarak hepimizin asli görevi"
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel