Erdoğan Kültür Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurul üyelerini kabulünden fotoğrafa yer verildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.