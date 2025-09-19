Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Kudüs'e Ait Tek Bir Çakıl Taşını Dahi Vermeyiz

(İSTANBUL) - Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Kudüs bizim şehrimiz" sözlerine ilişkin, " Kudüs'ü savunmak barışın ve insanlığın ortak değerlerini savunmaktır. Çıkmış bir de utanmadan halen kitabenin peşine düşüyor. Değil size o kitabeyi, Kudüs'ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan şunları kaydetti:

"Milli teknoloji hamlemizin genç akıncıları milletimizin gurur kaynağ ı olmayı sürdürüyor"

"Milli teknoloji hamlemizin genç akıncıları milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Bütün kalbimle inanarak söylüyorum. Sizin gibi zihni ve ufku açık merakı diri, şahsiyeti ile hem de geliştiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe inanın istikbale daha bir güvenle bakıyoruz. Alanlara, meydanlara, şehirlere ve ülkelere sığmayan coşkunuz için teknolojiye olan tutkunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu fikir ve icatları ile süsleyen siz genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.Hayallerinizin peşinden koşma iradesi gösterdiğiniz için sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum.

"TEKNOFEST bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladı"

Küresel bir markaya dönüşen TEKNOFEST bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Bu ziyaretçilerin önemli bir kısmı gençlerimizdi. TEKNOFEST'in yine rekorlar kırmaya devam edeceğine inanıyorum. Vakti ve imkanı olan tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi TEKNOFEST 2025'in havasını solumaya bu güzellikleri yerinde görmeye davet ediyorum.

"Geliştirdiğimiz her teknolojide ülkesi için tüm varlığını ortaya koyan fedakar insanların gayretleri vardır"

Türkiye olarak teknolojide ve savunma sanayiinde çok farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Bölgemizden başlayarak tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor. Tüm ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar asla tesadüf değildir. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojide eriştiği bu nokta, birileri tarafından bize gençler altın tepsi ile sunulmadı. Biz buralara dişimizle tırnağımızla geldik. Alın teri, yürek teri dökerek geldik. Gecemizi gündüzümüze katarak geldik. Çok bedel ödedik hedeflerimize aramıza hiçbir engelin girmesine izin vermedik. Türkiye'nin başarılarının gerisinde zorluklar, baskılar, tehditler karşısında yılmadan mücadele eden vatan evlatlarının tertemiz emekleri vardır.Ürettiğimiz her üründe, geliştirdiğimiz her teknolojide ülkesi için tüm varlığını ortaya koyan fedakar insanların gayretleri vardır.

"Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesi konumundayız"

Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesi konumundayız. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'teyiz. Tasarımda, seri üretimde, kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz. İHA ve SİHA'larımızla tamamı yerli üretim uçak ve helikopterlerimizle Gök Vatan'da çıkarma gemilerimiz, insansız deniz araçlarımız, fırkateynlerimiz, karakol ve mayın gemilerimizle Mavi Vatan'da yeni nesil insansız araçlarımızla, tanklarımız ve otonom zırhlı muharebe araçlarımızla kontrol, radar ve elektronik harp sistemlerimizle karada gücümüze güç katıyoruz.

"Çelik Kubbe'yi envanterimize katarak tarihi bir eşiği daha geride bıraktık"

Son olarak 27 Ağustos'ta toplam 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe'yi envanterimize katarak tarihi bir eşiği daha geride bıraktık. Savunma sanayii destanımızı yazmaya daha yeni başladık. Sadece savunma sanayii alanında değil yapay zeka teknolojilerinde de atılımların hazırlığı içindeyiz. Türkye'nin sosyal medyası elektronik sosyal hizmete girdi. KIZILELMA'mız olan Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır. Kutlu bir yolculuğun ortasındayız. Şimdi yeni adımları atıyoruz. Artık bundan geriye dönüş olmayacak. Emin adımlarla hedefe doğru yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Bu mücadrek kervan inşallah kazasız, belasız menziline ulaşacaktır.

"Değil size o kitabeyi, Kudüs'ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz"

Türkiye artan gücüyle mazlumlara umut zalımlara korku veriyor. İlk kıblemiz Kudüs'ü şerifle ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler deniyor. Biz elbette onların ne yapmaya çalıştığının bilincindeyiz. Elinde 65 bin Gazze'li mazlumu kanı olan canilere şunu söylüyorum. Kudüs Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur. Kudüs'ü savunmak barışın ve insanlığın ortak değerlerini savunmaktır. Çıkmış bir de utanmadan halen kitabenin peşine düşüyor. Değil size o kitabeyi, Kudüs'ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz.

"Bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemiz sürecek"

Bu can bu tende olduğu müddetçe ecdadın emanetlerine sahip çıkacak Kudüs'ten elimizi hiç çekmeyeceğiz. İşgalciler istemese dahi biz Müslümanlarla birlikte tüm inançların hakkını savunmaya devam edeceğiz. Hangi sinsi hesabı yaparlarsa yapsınlar 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemiz sürecek. Sokaklarından süt ve bal akan kutsal şehre kalıcı huzuru yarın gelecek. Buradan 23 aydır maruz kaldıkları onca barbarlığa rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze'li kardeşlerimizi bir kez daha hürmetle selamlıyorum."