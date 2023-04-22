Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız."
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel