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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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