Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni...

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz"

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Esnaf, Güncel, Haberler

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