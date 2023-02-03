Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz." Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz." - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Kosova Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz.' - Haberler

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