Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel