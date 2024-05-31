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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti'yi Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve 1 saat 50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kabulde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 1 saat 50 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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