Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti'yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve 1 saat 50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kabulde yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 1 saat 50 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.