Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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