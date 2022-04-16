Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel