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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez ziyaretinde savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF 2023'te...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez ziyaretinde savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF 2023'te yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez ziyaretinde savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF 2023'te yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İhracat Körfez Güncel Haberler

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