Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerini ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eurofighter uçaklarının alımıyla Hava Kuvvetlerinin çok daha güçlü hale geleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan 3 günlük ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

CHP'nin Meclis'te oylanan Irak ve Suriye tezkeresine ret oyunu vermesine ilişkin soruya Erdoğan, Türkiye'nin neden Irak ve Suriye'de bulunduğunun cümle alem tarafından bilindiğini ancak CHP'nin bunu öğrenemediğini söyledi.

"Türkiye'nin güvenliğini CHP'liler rahatsız olacak diye riske atamayız"

CHP'nin, bu meselenin "parti meselesi" değil "memleket meselesi" olduğunu da bir türlü anlayamadığını ifade eden Erdoğan, "Bu gelişmeler zannediyorum CHP'nin de bunu anlamasına yarayacak. Çünkü tabandan onlara da ciddi bir baskı geleceğine inanıyorum. Suriye'de, Irak'ta yürütülen mücadele, sadece teröre karşı bir mücadele değil, aynı zamanda Türkiye'nin bekasına karşı oynanan oyunu bozma operasyonudur. Bunun da neticelerini aldığımıza inanıyorum. Kaldı ki istikrarsızlığın yaşandığı yerlerde dikkat edelim, terör örgütleri palazlanır. Biz, onlara asla bu fırsatı vermememiz lazım. CHP yönetimi, sınırlarımızın ötesindeki tehlikeleri bertaraf etmemizden neden rahatsızlık duyduklarını çıkıp açıklamalı. Elbette biz, Türkiye'nin güvenliğini CHP'liler rahatsız olacak diye riske atamayız." diye konuştu.

Umman ve Katar'da Eurofighter alımıyla ilgili görüşmelerin sorulması üzerine Erdoğan, "Eurofighter konusuna gelince biz burada şu anda iki ülke ile görüşme yürütüyoruz, biri Katar, diğeri Umman. Şimdi bu görüşmeleri ben de yaptım. Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım, onlar da bu temasları gerçekleştirdiler. Bu görüşmeleri bundan sonraki süreçte de yürütecekler. Bunları süratle bir sonuca bağlayarak, inşallah Hava Kuvvetlerimizi çok daha güçlendirelim istiyoruz. Bu uçakların alımıyla birlikte Hava Kuvvetlerimiz çok daha güçlü hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

"Halkımızı Allah'ın izniyle susuz bırakmayız"

Erdoğan, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşanan su sıkıntısına ilişkin soruya, kuraklığın doğal bir gerçeklik olduğunu ancak kuraklığa karşı tedbir almamanın bir yönetim zafiyeti olduğunu vurguladı.

Bugün yaşanan tablonun ihmaller sonucu olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Belediyecilik, billboardlara slogan asmakla, sosyal medyada poz vermekle, algı oluşturmakla yapılmaz. Ben buna yabancı değilim. Çünkü İstanbul'a belediye başkan adayı olduğum zaman İstanbul aynen bu sıkıntıları yaşadı. Hatırlayın çöp, su, altyapı sorunları vardı. Şu anda aynı noktaya yeniden geldik. İş başa düştüğü zaman, biz vatandaşımızı susuz bırakamayız. Devlet Su İşleri'ne bu konuda gerekli talimatı verdik. 'Her an hazır olun' dedik. Şu anda bunun çalışmalarını yapıyoruz. Barajlardaki doluluk oranları her ne kadar ciddi manada bir düşüş seviyesine geldiyse de biz DSİ olarak elimizden geleni yapıyoruz. Geçmişte Van'da olduğu gibi, Ankara'da olduğu gibi, İstanbul'da olduğu gibi bu çalışmaları yaparız. Biz o zaman barajları devreye sokmakla kalmadık, yeni barajlar inşa ettik. Mevcut barajları da devreye aldık. Örneğin, İstanbul'a Melen'den su aktardık. Bununla kalmadık, Anadolu yakasından Avrupa yakasına denizin altından borularla su naklettik. Bunları yapan iradeyiz biz. Yani tribünden futbol maçı seyretmiyoruz. Gereken neyse bunu yapıyoruz, yine yaparız, yine yapacağız. Projeler üretiyoruz, çözümler üretiyoruz ve bununla ilgili de adımları her an atıyoruz. Şu anda ifade ettiğiniz gibi gerçekten Ankara, Bursa, İstanbul her an su sıkıntısını yaşıyor ve yaşamaya doğru da gidiyor ama biz halkımızı buralarda Allah'ın izniyle susuz bırakmayız."

"CHP'li belediyelerde yaşananlar, bizzat CHP'lilerin itiraflarıyla ortaya konuldu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmadaki tavrına ilişkin soruya Erdoğan, "Biliyorsunuz bunların düşünce yapısı hala Yassıada. Halbuki Yassıada, Yaslıadaydı. Biz o adayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası yaptık. Neymiş, iktidara gelirlerse AK Partilileri yargılayacaklarmış. Bu faşizan zihniyetten hala kurtulamadılar. Burada 'arsız hırsız, ev sahibini bastırır' sözü var ya bunlar şimdi aynen bunu oynuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin artık CHP'yi gayet iyi tanıdığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlar 'cambaza bak' siyasetini çok iyi biliyor. Her zaman için 'adalet yerini bulsun, kim ne yaptıysa hesabını hukuk önünde versin' dedik ama bunlar bunu hala anlayamıyor. Hem milletin paralarından kuleler yapacaksın, belediyeleri hırsızlıkların, yolsuzlukların, rüşvet, irtikap suçlarının odağı yapacaksın, hem de yargı bunun hesabını sormak için harekete geçtiğinde tehditler savunacaksın. Yok böyle 25 kuruşa simit. Böyle saçmalık olur mu? CHP'li belediyelerde yaşananlar deliller, ispatlar, bizzat CHP'lilerin itiraflarıyla ortaya konulmaya başlandı. Kendileri söylüyor. Sayın Özel'in tehditleri 'minareye kılıf hazırlama' gayretidir, başka bir şey değil. Beşiktaş'la ilgili söylediğiniz kişi zaten malum. Değişik yerlerden, değişik şekilde birçok belge, bilgi çıkıyor. Biz kendimizden eminiz, kendimize güvenimiz sonsuz ve çalışmalarımızı da bununla ilgili yapıyoruz ama ne yaparlarsa yapsınlar, artık affınıza sığınıyorum, lağım patladı, milletim yaşananları görüyor."

