Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör belasını Türkiye'nin gündeminden muhakkak çıkartacağız. Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör belasını Türkiye'nin gündeminden muhakkak çıkartacağız. Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen "Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Türkiye'nin enerji rekabetinin dışına itilmesine rıza göstermeyeceklerini belirten Erdoğan, milletin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yenilmesine izin vermeyeceklerini, emperyalistlerin taşeronları olan terör örgütlerinin yer altı, yer üstü kaynaklarıyla aralarına girmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Konya'ya inancının tam olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Terör belasını Türkiye'nin gündeminden muhakkak çıkartacağız. Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız. Türkiye Yüzyılı işte bu müjdenin adıdır, işte bu azmin sembolüdür. Konya, özellikle bu mücadelede bizimle beraber misin? Konya, bu yolda bizimle misin? Konya, bu inşa ve ihya hareketinde bizimle misin? Ben size inanıyorum, ben sizlere güveniyorum. Bu sandıkları 14 Mayıs'ta patlatacağınızdan hiç şüphem yok." diye konuştu.

Herkes için dünyanın fani olduğunu, yarının ne olacağını kimsenin bilmediğini dile getiren Erdoğan, emri hak vaki olana kadar amacının milletine aşkla hizmet etmek olduğunu söyledi.

Milletine efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hassasiyetle gece gündüz demeden tam 21 yıldır Konya'yla birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz. Konya'ya son 21 yılda 168 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 9 bin 33 yeni derslik inşa ettik. İkisi devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kazandırdık. Gençlik ve sporda 28 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Bir stadyumla birlikte 114 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 8,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, 3 bin 280 yataklı 34 hastane olmak üzere 108 sağlık tesisi yaptık. Bunların içinde 1250 yataklı Konya Şehir Hastanemiz de var."

"Konya'nın verimli topraklarını, suyun bereketiyle buluşturduk"

Konya'da 28 bin 181 konut projesini hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, İlk Evim projesiyle de 7 bin 655 konut, İlk İş Yerimle de esnaflar için 500 iş yeri yapıldığının bilgisini verdi.

Erdoğan, İlk Arsa projesiyle de 55 bin konutluk altyapısı hazır arsa verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Konya'daki 18 millet bahçesi projemizden 10'unu tamamladık. Kalanlarının yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada 167 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 1269 kilometreye çıkardık. Ankara-Konya ve Konya-Karaman yüksek hızlı tren hatlarını işletmeye açtık. Bir saatlik yolu yarıya düşürecek KonyaRay projemiz ve Necmettin Erbakan Üniversitesi yeni yüksek hızlı tren garı Meram raylı sistem hattıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Havalimanımıza yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık. Tarım ve ormanda, Konya'ya 25 baraj, 2 içme suyu tesisi, 76 sulama tesisi, 41 gölet, 6 yeraltı depolama tesisi ve 4 hidroelektrik santral inşa ettik. Mavi Tünel projesiyle Konya'nın verimli topraklarını, suyun bereketiyle buluşturduk.

Sulama projelerimizde Konya'da 1,1 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 3,5 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık. Yapımı devam eden 11 sulama tesisimiz ile toplam 721 bin dekar araziyi de sulayacağız. Konyalı çiftçilerimize, 17 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 2 teknokent, 2 araştırma-geliştirme merkeziyle bir tasarım merkezi kurduk."

"İl nüfusunun yüzde 80'ini doğal gaza kavuşturduk"

Ülkeden haberi olmayanların organize sanayi bölgelerinde neler yapıldığına yönelik söylemlerde bulunduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"'Teknoloji liseleri kuracağız' diyor. Bunu diyen kim? Bay bay Kemal. Bay bay Kemal, biz ülkemizdeki tüm organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim okullarını zaten kurduk. ya sen ne zaman konuşmayı öğreneceksin? Mesleki eğitim merkezlerimizdeki çırak kalfa sayısını 159 binden 1 milyon 400 bine çıkardık bay bay Kemal. Tutmuş bir de 'bu öğrencilere sigorta yapacağım' diyor. Biz mesleki eğitimdeki öğrencilerimizin sigortasını da zaten yapıyoruz. Allah seni ıslah etsin. Üstüne bir de mesleki eğitim merkezlerindeki çıraklarımıza asgari ücretin yüzde 30'u kalfalara yüzde 50'si oranında ücret ödüyoruz bay bay Kemal. Ne diyor Rabbimiz, 'onların gözleri vardır görmez, kulakları vardır işitmez, dilleri vardır konuşmaz. Çünkü onların kalpleri mühürlüdür.'

Kardeşlerim, ya bunların hiç haberi yok ya da bildikleri halde yalanla insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Bizim sanayide ve mesleki eğitimde neler yaptığımızı en iyi oralarda çalışanlar, eğitim gören kardeşlerimiz bilir. Enerjide, Konya ve 20 ilçesine doğal gaz arzı sağlayarak il nüfusunun yüzde 80'ini doğal gaza kavuşturduk. Bugün bu yatırım zincirimize yeni halkalar daha ilan ediyoruz. Çevre ve şehircilikte toplam yatırım bedeli 890 milyon lira olan 17 kalem eseri hizmete açıyoruz. Akören ilçe entegre hastanesini, muhtarlık binalarını, Karapınar Meke Sanayi Sitesi'ndeki 171 iş yerini resmen devreye alıyoruz. Aralarında Konya Bozkır Barajı'nın da olduğu gibi 12 tarım ve sulama resmi açılışını yapıyoruz. Kara yollarımızın, Bozkır ve Hadim'de tamamladığı yol işlerini Milli Eğitim Bakanlığımızın 7 farklı ilçemizde inşa ettiği okul ve pansiyonları resmen hizmete veriyoruz. Büyükşehir ile ilçe belediyelerimizin şehrimize kazandırdığı yolları, bahçeleri, sosyal tesisleri, sahaları, parkları, hizmet binalarını, mahalle ve muhtar konaklarını da bugün sizlerin istifadesine sunuyoruz."

Erdoğan, bugün yatırım bedeli toplam 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eser, hizmet ve projenin resmi açılışını yapıtıklarının bilgisini verdi.

Bugünkü asıl büyük yatırımın, Karapınar'da 20 bin dönümlük alanda bir milyar dolarlık yatırımla kurdukları güneş enerji santrali olduğunu bildiren Erdoğan, "Kalyon Enerji tarafından kurulan 1350 megavat gücündeki bu güneş enerji santrali, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak üretim yapacak. Bu tesis, dünyanın sayılı, Avrupa'nın ve ülkemizin bu alanda en büyük enerji santrali unvanına sahiptir. Birileri 'Güneşten niçin enerji üretilmiyor' diyerek her şey gibi bu konuda da cehaletini sergiliyor. Yalan rüzgarlarıyla elektrik üretebileceklerini sananların yüzleri Karapınar'a gelip bu tesisi gördüklerinde umarız biraz kızarır." diye konuştu.

Tüm yatırımların şehre ve Konyalılara hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, bu eserlerin inşasına vesile olan tüm bakanlıkları, belediyeleri, firmaları ve çalışanları tebrik etti.

Erdoğan, tüm bu hizmetlerin ve yatırım hamlelerinin devam etmesi için 14 Mayıs'ın çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Onun için çok çalışacağız değil mi? Kapı kapı dolaşacağız değil mi? Çünkü bay bay Kemal ve ortakları yapmaya değil yıkmaya, kurmaya değil bozmaya, teşvike değil tehdit etmeye geldiklerini her fırsatta söylüyor. Ama ey Kandil senin bayrağın yok, senin ezanın yok, senin vatanın yok, senin uzantılarını biz tanıyoruz. Bu millet 14 Mayıs'ta vatansız, ezansız, Kur'ansız olanlara gereken dersi Allah'ın izniyle verecektir. Şimdi 14 Mayıs'ta kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 14 Mayıs'a kadar ulaşılmadık hiçbir Konyalı bırakmamaya var mıyız? 14 Mayıs'a kadar kalpleri bir kez daha fethetmeye var mıyız? Rabb'im hepinizden razı olsun. Rabb'im uhuvvetimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye eşi Emine Erdoğan ile çıktı. Alandakileri selamlayan Erdoğan, seçim şarkılarına da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından hizmete alınacak eserlerin bulunduğu alanlara canlı bağlantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hizmet ve eserlerin açılışı yapıldı.

Törenin yapıldığı Kılıçarslan Meydanı'na üzerinde yerli İHA, SİHA ve zırhlı araçların fotoğrafının bulunduğu, "Biz yaptık, yine biz yapacağız" yazılı afiş ile "Bilmem 6'lı, bilmem 7'li, Reisin karşısında tanımam kimseyi" ve "Bay bay Kemal bir rüyada, bırakın az daha uyusun, 15 Mayıs'ın sabahında saz ekibiyle avunsun" yazılı afişler asıldı.

Törenin sonunda AK Parti'nin Konya milletvekili adayları tanıtıldı.

(Bitti)