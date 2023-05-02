Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her seçim öncesinde gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak enerji hamlelerimize kara çalanları da yeni müjdelerle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Petrol kuyularını açma noktasında olumlu neticeler aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Her seçim öncesinde gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak enerji hamlelerimize kara çalanları da yeni müjdelerle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Özellikle petrol konusunda etrafına bakıp da iç geçiren milletimizin bir asırlık hasretini dindirmekte kararlıyız. Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden hamdolsun şimdi petrol üretmeye başladık." ifadelerini kullandı.

"Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk"

Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene Türkiye olarak gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi iki kat artışla günlük 80 bin varile ulaştı. Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musunuz ey teröristler? İşte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe yok."

"180 bin varil petrol üretimiyle enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atıyoruz"

Aynı bölgeden yeni müjdeler de beklediklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Rabbim sevgili habibine komşu eylesin. Aynı bölge daha önce keşfettiğimiz günde 9 bin varil petrol üreten diğer kuyumuza da patlayıcı uzmanı astsubayımız şehit Esma Çevik'in ismini vermiştik. Yeni sahamız şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Böylece şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimi ile ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. Artık rezervlerimizin toplam değerini bile konuşmuyoruz. Yoksa Gabar'daki yeni keşfimizin değeri milyarlarca doları buluyor. Karadeniz gazımızın değeri yüzlerce milyar dolarla ifade ediliyor."

Kaynakları tefecilerden aramadıklarını, ülkenin kendi topraklarında aradıklarını belirten Erdoğan, "Tek derdimiz yaptığımız keşiflerin ve yatırımların ülkemizin enerji bağımsızlığına katkısını en üst düzeye çıkarmak. Çünkü tıpkı savunma sanayii gibi enerji bağımsızlığı da ülkelerin ve milletlerin gerçek özgürlüğünün vazgeçilmez şartıdır. Bunun için keşfettiğimiz her enerji kaynağıyla ne kadar iftihar etsek yeridir." açıklamasını yaptı.

"Gabar'daki keşiften sonra birilerinin niçin terörün bitmesini istemediğini çok daha iyi anlıyoruz"

Tarihi başarıda imzası olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, Türkiye Petrollerini, mühendisleri ve işçileri tebrik eden Erdoğan, "Aslında bu keşiflerle bölücü terör örgütünün neden ülkemize musallat edildiğini çok daha iyi anlıyoruz. Hani eskiden beri hep düşünürdük ya, ülkemiz sınırlarının hemen karşısında petrol fışkırırken bizim topraklarımızda niye çıkmıyor diye. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmıyor değilmiş. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmaması terör örgütü ile uluslararası petrol şirketleriyle elimiz ayağımız bağlanıyormuş. Meğer üzerinde oturduğumuz petrol sahalarından yararlanmamamız için bize oynanmadık oyun, kurulmadık tuzak bırakılmıyormuş. Gabar'daki keşiften sonra bu ülkede birilerinin niçin terörün bitmesini istemediğini çok daha iyi anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emperyalist güçlerin PKK'ya ve Suriye'deki uzantılarına onca silah ve parayı niçin aktardığını, Türkiye'yi bir terör koridoruyla niçin kuşatmak istediklerini çok daha iyi kavradıklarını vurgulayan Erdoğan, "Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA'ları, SİHA'ları ve bunları üreten şirketlerimizi hedef aldığını çok daha iyi anlıyoruz. Ne Atatürk Havalimanı ile ilgili tartışmalar tesadüftür ne İHA ve SİHA'lara dokunmaktan bahsedenler masumdur ne terör örgütü elebaşlarının bunları söyleyenlere aleni destek vermesi sebepsizdir ne de bölücü örgütün uzantılarının il il dolaşıp bay bay Kemal için oy dilenmesi boşuna değildir. Bunların tamamı Türkiye'yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlerin hamlesinden ibarettir." dedi.

(Sürecek)