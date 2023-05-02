Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarının devamıyla ikinci nükleer güç santralini Sinop'ta inşa edeceklerini belirterek "Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarının devamıyla ikinci nükleer güç santralini Sinop'ta inşa edeceklerini belirterek "Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Bir taraftan afetin izlerini diğer taraftan da milleti hayallerine kavuşturacak vizyon projelerini devreye almayı sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilerek karaya çıkarılan yerli gazın sevincini milletle paylaşmak için ilk ay ısınma dahil, konutlardaki tüm doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptıklarını hatırlattı.

Ayrıca bir yıl boyunca yine konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen miktardaki doğal gaz tüketimini faturalardan düştüklerini belirten Erdoğan, bu müjdeleriyle ilgili kararın dün Resmi Gazete'de yayımlandığını aktardı.

Erdoğan,"Bay bay Kemal dün Zonguldak'a gitti. Zonguldak'ta benim madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söylüyor. Zonguldak'ta hemen orada Filyos var. Sakarya doğal gazını biz orada çıkardık bay bay Kemal. Hani çıkmayacaktı, hani nerede diyordunuz? İşte çıktı, doğal gazı yaktık. Vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Söz verirsek yaparız, söz verdik ve yaptık." diye konuştu.

"Mehmet'imin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz"

Donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerine teslim ettiklerini, milletin 60 yıldır umutla beklediği yerli elektrikli aracı Togg'un teslimatlarına başladıklarını, Altay Tankı'nın Silahlı Kuvvetlere teslim edildiğini anlatan Erdoğan, dün de milli muharip uçağı KAAN'ı hangardan çıkararak pist başı yaptırdıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşte bunlar birilerini ciddi manada ürkütüyor. İçeride korkanlar da var, su ötesinde korkanlar da var ama en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde... Oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor. Ne diyor Kandil'de bir tanesi? 'AK Parti bizi mağaralarda vurdu.' Ne yapacaktık? 'İyi yapıyor musunuz?' diyecektik. ya sen benim Mehmet'imi şehit edeceksin de biz sana 'Güle güle' mi diyeceğiz? Mehmet'imin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz.

Varsın bay bay Kemal sizlerle beraber kapalı kapılar arkasında görüşmeler yapsın. Onun yanında da malum Davutoğlu'su, bebecanı, Karamollaoğlu'su var ve bir de tabii Meral Hanım'ı var. Masayı bir bırakır gider, sonra tekrar gelir, tekrar gider. Artık bıktık sizden. Masanın altında olanlar var. Yetmedi şimdi iki tane de belediye başkanı aldılar yanlarına. Onlarla beraber yola devam ediyorlar ama onlar Kandil'dekilerle beraber yürürken biz de Cumhur İttifakı ile beraber yürüyoruz."

Alandakilere "Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'a hazırlanıyor muyuz? Ana kademe hazır mıyız? Kadınlarımız kadın kollarımız hazır mıyız? Gençler hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, "Allah sizlerden razı olsun. İnanıyorum ki siz sandıkları patlatacaksınız." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'e 2,5 milyonun üzerinde katılım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk süpersonik jet uçağı HÜRJET'in uçuşunu gerçekleştirdiğini, ağır sınıf taarruz helikopteri Atak-2'yi ilk kez havalandırdıklarını, Kızılelma'dan sonra Anka-3 insansız uçağının da ilk yürüyüşünü yaptığını anlattı.

Bunların yanı sıra İMECE uydusunun fırlatılmasından, Türkiye'nin ilk uzay yolcularının belirlenmesine kadar daha birçok tarihi adımı attıklarını söyleyen Erdoğan, dünyanın bir numaralı havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in, dün akşam itibarıyla çoğu genç 2,5 milyonun üzerinde bir katılımla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarabilmek için canla başla çalıştıklarını, yer altı, yer üstü zenginliklerini milletin istifadesine sunmanın derdinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "Muhalefetin eleştirilerine rağmen sondaj gemilerimizi bunun için aldık. Doğal gaz aramalarına bu sebeple başladık." dedi.

Erdoğan, 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi bulunan Türkiye'nin artık kendisine yettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile şu an itibarıyla tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unun karşılıyoruz. Bunun tabii ikinci, üçüncü, dördüncü ünitesi var. Yetmez... İnşallah iktidarımızın devamıyla ikinci nükleer güç santralini de inşa edeceğiz. Büyük ihtimalle bunu da Sinop'ta inşa etme durumumuz var. Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak." diye konuştu.

(Sürecek)