CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KONYA'DA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Antalya'daki programının ardından Konya'ya geldi. Erdoğan, Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklüğündeki güneş santrallerinden biri olan 1 milyar dolarlık yatırıma sahip, 20 milyon metrekare araziye inşa edilen, 1350 megavat kurulu güce ve yıllık yaklaşık 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretimiyle, yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santralinin de aralarında bulunduğu toplu açılış törenine katıldı. Kılıçaslan Meydanı'nda yapılan törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuşma yaptı.

'BİZ EMRİ ALLAH'TAN ALIYORUZ'

Alanda bulunanlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'nın vefa şehri olduğunu belirterek, "Vefanın şehri Konya. Dayanışmanın şehri Konya. Milli iradenin şehri Konya. Dünyada eşi bulunmayan Konya, seni bir kez daha hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Başkentler başkenti Konya'yı, Mevlana Hazretleri'nin şehri Konya'yı, erenlerin, velilerin, hak aşkıyla yanan gönüllerin Konya'yı bugün bir kez daha hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Antalya'dan geliyoruz ve Antalya'da 100 bini aşkın sağ olsun dostlar vardı. Ama şimdi Konya'da aldığım rakam resmi rakamı söylüyorum. 140 bin hamdolsun şu anda. Bu ne aşktır ya Rabbi Bu ne aşk Demek ki aşkla koşan, aşık olursan karşılığını da bulursun. Şu anda şu alanı gördüğümüz zaman eyvallah ve bakıyorum. Pankartlar yazılmış. Bak bir genç enteresan bir pankart açmış. Ne diyor biliyor musunuz 'Emri dağdan alanla değil haktan alanla yol yürünür.' Şimdi bay bay Kemal'in yanındakilerle beraber bunlar emri nereden alıyor Kandil'deki teröristlerden alıyor. Öyle mi Biz de emri Allah'tan alıyoruz ve 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları, mezara gömmeye var mıyız Buna hazır mıyız Bundan zaten benim hiç şüphem yok. Konya buna gereken dersi inşallah, 14 Mayıs'ta verecektir" diye konuştu.

'BELEDİYELERİMİZ MUHALEFETE DERS VERDİLER'

Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyeleriyle birlikte depremin ardından Hatay'da gurur verici çalışmalar yaptığını belirterek, "Konyalı belediyelerimiz gerçekten gurur verici çalışmalara imza attılar. Altyapıdan üstyapıya, aşevlerinden çadır ve konteynerkent kurulumuna kadar her ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında oldular. Muhalefetin tüm belediyelerinin yaptıklarını, terazinin bir kefesine koyun, Konya'mızın bölgeye verdiği hizmetleri de diğer kefesine koyun. Hepsinde de Konya çok daha ağır basacaktır. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, özellikle yattı, kalktı, orayı takip etti. Belediyelerimiz muhalefete ders verdiler. Nasıl millete hizmet edilir, öğrettiler. 'Konya Gönül Belediyeciliği'nin ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterdi. Buradan şov ve reklam yerine yaraları sarmanın peşinde koşan tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum dedi.

'DOĞAL GAZI YAKTIK, VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİNE GÖNDERMEYE BAŞLADIK'

Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ile ilgili şunları söyledi "Şimdi Karadeniz'de kardeşlerim keşfedip, karaya çıkardığımız yerli gazımızın sevincini milletimizle paylaşmak için ilk ay ısınma dahil konutlardaki tüm doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık mı Ayrıca bir yıl boyunca yine konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen miktardaki doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Bu müjdemizle ilgili Cumhurbaşkanı Kararnamesinin ve kararını dün Resmi Gazete'de yayınladık. Milletimizin tüm fertlerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi bay bay Kemal, dün Zonguldak'a gitti. Zonguldak'ta benim madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söylüyor. Zonguldak'ta hemen orada Filyos var. Sakarya doğal gazını biz orada çıkardık bay bay Kemal. Hani çıkmayacaktı Hani nerede diyordunuz İşte çıktı. Doğal gazı yaktık vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Allah sizden de razı olsun. Biz söz verirsek yaparız. Söz verdik ve yaptık. Donanmamızın amiral gemisi olan SİHA gemimiz, TCG Anadolu'yu yine geçtiğimiz haftalarda Deniz Kuvvetlerimize teslim ettik. Milletimizin 60 yıldır umutla beklediği yerli elektrikli aracımız Togg'un teslimatlarına başladık. Yeni Altay tankımızı, testleri yapılmak üzere silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Dün Milli Muharip Uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. İzlediniz mi Beğendiniz mi İşte bunlar birilerini ciddi manada ürkütüyor. İçeride korkanlar da var. Su ötesinde korkanlar da var. Ama en çok da Cudi'den, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde, oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor. Ne diyor, Kandil'de bir tanesi Diyor ki bakınız çok enteresan, AK Parti bizi diyor mağaralarda vurdu. Ne yapacaktık İyi yapıyor musunuz diyecektik. Sen benim Mehmet'imi şehit edeceksin de biz sana güle güle mi diyeceğiz Mehmet'imin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Varsın bay bay Kemal, sizlerle beraber kapalı kapılar arkasında görüşmeler yapsın. Onun yanında da malum Davutoğlu var. Onun yanında Bebecan'ı var. Karamollaoğlu'su var. Bir de tabii Meral Hanım'ı var. Masayı bir bırakır gider, sonra tekrar gelir. Tekrar gider. Artık bıktık sizden. Masanın altında olanlar var. Yetmedi şimdi iki tane de belediye başkanı aldılar yanlarına. Onlarla beraber yola devam ediyorlar. Ama onlar Kandil'dekilerle beraber yürürken biz de Cumhur İttifakıyla beraber yürüyoruz."

PETROL MÜJDESİ

Konuşmasında petrol müjdesi de veren Erdoğan, şöyle konuştu "Muhalefetin eleştirilerine rağmen, sondaj gemilerimizi bunun için aldık. Doğal gaz aramalarına bu sebeple başladık. Şu anda bizim 4 tane sondaj gerimiz var. İki tane sismik araştırma gemimiz var. Artık kendimize yetiyoruz. Dışarıdan değil sadece kendimize ait olan gemilerimiz bunlar. Akkuyu Nükleer Güz Santrali'ni bunun için inşa ediyoruz ve şu an itibarıyla Akkuyu'da tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılıyoruz. Bunun tabii ikinci ünitesi var. Üçüncü ünitesi var. Dördüncü ünitesi var. Yetmez. İnşallah iktidarımızın devamıyla ikinci nükleer güç santralini de ne yapacağız İnşa edeceğiz. Büyük ihtimalle bunu da Sinop'ta inşa etme durumumuz var. Zira Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil. Enerji ihraç eden olacak. Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını bunun için artırıyoruz. Bugün dev bir enerji panellerinin olduğu nereye gideceğiz. Nereye Karapınar'a. Bu kaç tane futbol sahası büyüklüğünde Devasa enerji santralinin panellerinin olduğu yeri göreceğiz. Bu da nereye nasip oldu Konya'ya. Bor madenimizi kendimiz işlemeye işte bunun için önem veriyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinde petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Allah'a hamdolsun. Attığımız tüm bu adımların olumlu neticelerini de artık tek tek alıyoruz. 'Her seçim öncesinde gaz buluyorlar' yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları da yeni müjdelerle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Özellikle petrol konusunda etrafına bakıp da iç geçiren milletimizin bir asırlık hasretini dindirmekte kararlıyız. 'Daha önce petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden, hamdolsun şimdi petrol üretmeye başladık. Dünyada karada yapılan en büyük on keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi iki kat artışla nereye ulaştı biliyor musunuz Günlük 80 bin varile ulaştı. Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musun Ey teröristler, işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı Yok. Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. İyi mi Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rabbim sevgili habibine komşu eylesin. Aynı bölge daha önce keşfettiğimiz, günde 9 bin varil petrol üreten diğer kuyumuza da patlayıcı uzmanı astsubayımız Şehit Esma Çevik'in ismini vermiştik. Yeni sahamız şehit Aybüke Yalçın bir kuyumuzun olduğu alan inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Böylece şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. Bakınız artık rezervlerimizin toplam değerini bile konuşmuyoruz. Yoksa Gabar'daki yeni keşfimizin değeri on milyarlarca doları buluyor. Karadeniz gazımızın değeri yüzlerce milyar dolarla ifade ediliyor. Biz kaynağı bay bay Kemal ne diyor. Londra'daki tefecilerden 300 milyar getirecekmiş. Bay bay Kemal, ben ne diyorum, sen ne diyorsun. Tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Bay bay Kemal, bak para bu işte bu. Sakarya doğal gazı, Gabar işte para bu. Şimdi bununla beraber biz emin adımlarla yola devam ediyoruz, devam edeceğiz. Biz kaynağı tefecilerde aramıyoruz. Ülkemizin kendi değerinde arıyoruz. Kendi topraklarımızda arıyoruz. Kendi zenginliklerimizle arıyoruz. Tek derdimiz yaptığımız keşiflerin ve yatırımların ülkemizin enerji bağımsızlığına katkısını en üst düzeye çıkarmak. Çünkü tıpkı savunma sanayi gibi enerji bağımsızlığı da ülkelerin ve milletlerin gerçek özgürlüğünün vazgeçilmez şartıdır. Bunun için keşfettiğimiz. Her enerji kaynağıyla ne kadar iftihar etsek yeridir."

'GABAR'DAKİ KEŞİFTEN SONRA, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN NEDEN MUSALLAT EDİNDİĞİMİZİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi- Gabar'da bulunan petrolle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü "Terör örgütünün neden ülkemize musallat edildiğini çok daha iyi anlıyoruz. Hani eskiden beri hep düşünürdük ya, ülkemiz sınırlarının hemen karşısında petrol fışkırırken, bizim topraklarımızda, niye çıkmıyor diye Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmıyor değilmiş. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmaması terör örgütüyle, uluslararası petrol şirketleriyle, elimiz ayağımız bağlanıyormuş. Meğer üzerinde oturduğumuz petrol sahalarından yararlanmamamız için bize oynanmadık oyun, kurulmadık tuzak bırakılmıyormuş. Gabar'daki keşiften sonra bu ülkede birilerinin niçin terörün bitmesini istemediğini çok daha iyi anlıyor muyuz Emperyalist güçlerin PKK'ya ve Suriye'deki uzantılarına onca silah ve parayı niçin aktardığını, ülkemizi bir terör koridoruyla niçin kuşatmak istediklerini çok daha iyi kavrıyoruz. Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA'ları, SİHA'ları ve bunları üreten şirketlerimizi hedef aldığını çok daha iyi anlıyoruz. Ne Atatürk Havalimanı'yla ilgili tartışmalar tesadüftür ne İHA ve SİHA'lara dokunmaktan bahsedenler masumdur ne terör örgütü ele başlarının bunları söyleyenlere aleni destek vermesi sebepsizdir ne de bölücü örgütün uzantılarının il il dolaşıp bay bay Kemal için oy dilenmesi boşuna değildir. Bunların tamamı Türkiye'yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlerin hamlesinden ibarettir. İsterseniz karşımızdaki artık 7'li, 9'lu mu, 11'li mi olduğu iyice karışan koalisyonun adayının kimlerle iş tuttuğuna şöyle bir bakalım."

'KALYON GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ 2 MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK'

Erdoğan, törenle açılışı yapılan Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Erdoğan, "Bugünkü asıl büyük yatırımımız Karapınar'da 20 bin dönümlük alanda, 1 milyar dolarlık yatırımla kurduğumuz güneş enerji santralidir. Kalyon enerji tarafından kurulan 1350 megavat gücündeki bu güneş enerji santrali, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak üretim yapacak. Bu tesis dünyanın sayılı Avrupa'nın ve ülkemizin bu alanda en büyük enerji santrali unvanına sahiptir. Birileri 'güneşten niçin enerji üretilmiyor', diyerek her şey gibi bu konuda da cehaletini sergiliyor. Yalan rüzgarlarıyla elektrik üretebileceklerini sananların yüzleri, Karapınar'a gelip bu tesisi gördüklerinde umarız biraz kızarır. Tüm bu yatırımların şehrimize ve siz Konyalı kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin inşasına vesile olan tüm bakanlıklarımızı belediyelerimizi, firmalarımızı, çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Sevgili Konyalılar tüm bu hizmetlerin ve yatırım hamlelerinin devam etmesi için 14 Mayıs çok önemli. Onun için çok çalışacağız değil mi Kapı kapı dolaşacağız değil mi Çünkü, Bay Bay Kemal ve ortakları yapmaya değil, yıkmaya, kurmaya değil, bozmaya, teşvike değil, tehdit etmeye geldiklerini her fırsatta söylüyor. Ama ey Kandil, senin bayrağın yok. Senin ezanın yok. Senin vatanın yok. Senin uzantılarını biz tanıyoruz. Bu millet Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta vatansız, ezansız, Kur'an'sız olanlara gereken dersi Allah'ın izniyle verecektir" diye konuştu. Konuşmanın ardından ilk olarak Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin açılışı gerçekleştirildi. Ardından MPG firması tarafından üretilen 8x8 zırhlı kurtarıcı araçlarının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ile diğer yatırımların açılışı gerçekleştirildi. (DHA)