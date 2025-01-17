Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya Çevre Yolu ile Karbon Emisyonunu 81 Bin 400 Ton Azaltıyoruz

(KONYA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Çevre Yolu ikinci kesim açılışında; "Bugün hizmete verdiğimiz Afyonkarahisar- Aksaray aksı arasındaki 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşımı 10 kilometre kısaltmış oluyoruz. Aynı şekilde seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz. Böylece zamandan 4,6 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zararlı karbon emisyonunu tam 81 bin 400 ton azaltıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesim açılış programına katıldı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Doğu-Batı ve Kuzey-Güney istikametindeki ulaşım ağlarının adeta kavşak noktası olan Konya'nın kara, demir ve hava yolu ulaşımının geliştirilmesi temel önceliklerimizden biridir. Şu rakama özellikle dikkatinizi çekiyorum. Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya güncel rakamla 146,7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Şehrimizi kuzeyde Ankara, Eskişehir'e, batıda Isparta, Afyonkarahisar ve oradan İzmir'e, doğuda Aksaray, Niğde ve oradan Kayseri'ye, güneyde ise Antalya, Karaman ve Mersin'e bölünmüş yollarla bağladık. Ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli kontrol köprüsü olan Eğiste-Hadimi Viyadüğü'nü inşa ederek Konya'nın Akdeniz ve İç Anadolu bölgesine kesintisiz konforlu ve güvenli ulaşımını temin ettik. Şurası da çok önemli. Konyamızın 2002 yılında 167 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 22 yıl içinde tam bin 286 kilometreye çıkardık.

11 ayrı karayolu projemizin çalışmaları ise devam ediyor. İnşallah bu projeleri de yakın zamanda nihayete erdirecek ve Konyalı kardeşlerimizle birlikte bölgenin tüm şehirlerinin emrine vereceğiz.

"E ski çevre yolundaki trafik yoğunluğunu azaltacağız"

Konyamızın şehir içi ve şehirler arası ulaşımdaki merkezi konumunu güçlendirecek tarım, ticaret ve sanayi birikimini çok daha üst seviyelere taşıyacak karayolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlk kısmı 22, ikinci kısmı 46, üçüncü kısmı ise 54 kilometre olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor. Proje ile Konya'nın transit trafik yükünü çevre yoluna aktaracak, şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafik yoğunluğunu azaltacağız. Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacak, Konyamızın ulaşım imkanlarını çeşitlendirmiş olacağız. Böylelikle şehrimizin ekonomik, sosyal, ticari gelişimine de kayda değer katkılar yapacağız. Projemizin birinci kısmını 2020 yılında tamamlayarak trafiğe açmıştık. Bugün ise ikinci kısmı, Afyonkarahisar ve Aksaray aksındaki 30 kilometrelik kesimini ulaşıma açıyor, hizmete sunuyoruz. Üç adet köprü, üç adet köprülü kavşak, bir adet viyadük, 28 adet alt geçit ve 57 adet menfezin yer aldığı bu kesime tam 44 bin adet fidan diktik. İkinci kısmın geriye kalan 16 kilometrelik bölümü, yani Aksaray-Adana aksı arasındaki 16 kilometrelik kesiminde çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın zamanda onu da tamamlıyoruz.

"Se yahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz"

Bugün hizmete verdiğimiz Afyonkarahisar-Aksaray aksı arasındaki 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşımı 10 kilometre kısaltmış oluyoruz. Aynı şekilde, seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz. Böylece zamandan 4,6 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zararlı karbon emisyonunu tam 81 bin 400 ton azaltıyoruz."