Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konutlarda doğalgazdan 1 ay ücret almayacağız (2)

BAKAN DÖNMEZ: 'TÜRKİYE'NİN ENERJİ TARİHİNDE YENİ BİR ÇAĞ AÇAN BİNLERCE KAHRAMAN BUGÜN BURADA'

Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesinde törende açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazın bulunma sürecini anlattı. Bakan Dönmez, "Bugün burada bir ülkenin kaderini değiştiren insanlarla bir aradayız. İnanan, mücadele eden, vazgeçmeyen, her türlü haksızlığa göğüs geren ve sonunda vaat edilen zafere ulaşan insanlarla birlikteyiz. Başta liderliğiyle Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir çağ açan binlerce kahraman bugün burada. Belki isimlerini bilmiyorsunuz ancak farklı düşündükleri, farklı gördükleri, farklı hissettikleri için öncü oldular. Çığır açtılar. Bir ülkenin enerji bağımsızlığına giden ilk kıvılcımı ateşlediler. Daha önce Karadeniz'de yabancı şirketlerle sondajlar yaptık. Ancak hiçbirinde neticeye varamadık. Türkiye'nin bir karar vermesi gerekiyordu. ya bu şekilde devam edecektik ya da kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımızla ve kendi teknolojimizle yola devam edecektik. Biz ikincisini seçtik. Yerli ve milli bir enerji politikasıyla önce arama sonra sondaj gemilerimizi filomuza dahil ettik. Fatih'i 29 Mayıs 2020 günü İstanbul'dan Filyos'a uğurladığımız günü, keşfin ilk haberini aldığım o ilk anları ve Karadeniz gazının 2 bin 200 metre yerin altından çıkıp gökyüzüyle ilk defa buluştuğu o kareyi dün gibi hatırlıyorum. Hamdolsun umutla çıktığımız bu yolun sonu müjdelerle noktalandı. Türkiye'nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, çalışmanın, bir olmanın, beraber olmanın bir sonucudur." dedi.

"100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı yerlerden biri de Sakarya'ydı. ve 100 yıl sonra bu kez Büyük ve Güçlü Türkiye'nin enerjide bağımsızlık meşalesi yine Sakarya'dan, Sakarya Gaz Sahası'ndan yükseliyor.1071'de Malazgirt'te başlayan, Selçuklu'dan miras, Osmanlı'dan yadigar, Cumhuriyet'ten emanet bir ruhla, azimle ve cesaretle ve de büyük bir inançla yüzyılı geride bırakan tecrübemizle, dünlere, bugünlere, yarınlara değil; yüzyıllara, Türkiye Yüzyılı'na ilham olmaya geliyoruz. Sönmesin diye şafaklarda dalgalanan ay yıldız, keşfin ateşiyle bugünleri değil geleceği de aydınlatıyoruz. 85 milyonun enerjisiyle aydınlık ve güçlü yarınlara ilerliyoruz. ve bugün hep bir ağızdan, en gür sesimizle diyoruz ki bu bayrak gökyüzünde dalgalandıkça, şehadetin temeli ezanlar gökyüzüne yükseldikçe, bağımsızlık aşkına için için yanan bir millet oldukça 'korkma sönmez bu ateş bu topraklarda."