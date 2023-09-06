Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirerek dar gelirli vatandaşların konuta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanını artıracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanını artıracağız."
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel