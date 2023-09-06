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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirerek dar gelirli vatandaşların konuta...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanını artıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanını artıracağız."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

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