Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Konut kira artışlarına yüzde 25 sınırı) Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Konut kira artışlarına yüzde 25 sınırı) Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Konut kira artışlarına yüzde 25 sınırı) Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir."
Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel