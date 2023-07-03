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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Konut kira artışlarına yüzde 25 sınırı) Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Konut kira artışlarına yüzde 25 sınırı) Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Konut kira artışlarına yüzde 25 sınırı) Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Konut kira artışlarına yüzde 25 sınırı) Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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