Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kolombiya ziyareti) Biz de bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz"
AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile ortak basın toplantısı düzenledi.
(2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kolombiya ziyareti) Biz de bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Kolombiya ilişkileri) İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik."
AA / Melik Fırat Yücel - Güncel