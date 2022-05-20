CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KOLOMBİYA İLE TİCARET HACMİMİZİ 5 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile görüştü.

"HEDEFİMİZ, TİCARET HACMİMİZİ EN KISA SÜREDE 5 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAKTIR"

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI, TERÖR VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA DA İŞ BİRLİĞİMİZİ ARTTIRACAĞIZ"

"GELMEK İSTEYENLERE KAPILARIMIZ AÇIK"

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, "İş birliği anlaşmalarıyla birlikte en önemli noktaya çıkarabileceğiz. Bizim için kazan kazan anlaşmaları olmalı. Bu ölçütler içerisinde bugün gruplarımız toplantılar düzenledi, yatırımcılarımız, Türk şirketleriyle birlikte toplantılar düzenledi. Gelmek isteyenlere kapılarımız açık. Kolombiya'ya baktığınızda çok önemli sektörlerde rol oynadığını örebilirsiniz. Buradaki yine enerji alışverişiyle birlikte turizmle birlikte olarak çok önemli sektörlerde rol oynamaktadır ve aynı zamanda Kolombiya bir önemli bir fırsat yaratmaktadır. Özellikle de stratejik endüstriler açısından bizim için önemli Latin Amerika içerisinde önemli bir pazar ama aynı zamanda Kuzey Amerika içerisinde önemli bir pazar. Kanada olsun, Amerika Birleşik Devletleri olsun önemli bir pazar oluşturuyoruz. İkinci olarak da bizim buradaki iş birliğimizi ve anlaşmalarımızı vurgulamak istiyorum. Özellikle de yükseköğrenim anlaşmaları bizim için çok önemli. Nedir? Bizim ülkemizdeki yükseköğrenimin geleneği bedava olmasıdır" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel