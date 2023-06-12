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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KKTC'YE GİTTİ

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na geçti. Erdoğan buradan saat 11.40'ta KKTC'ye hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Güncel Haberler

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