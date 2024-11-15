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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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