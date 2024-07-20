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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC öğrencilerinin öğrenim ücretlerini düşürdü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC vatandaşı öğrencilerin Türkiye'de okurken katkı payı ve öğrenim ücretinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi tutulacağını açıkladı. Temmuz itibarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin öğrenim ücretlerinde düşüş sağlanacak ve Türk üniversitelerinde eğitim görmek isteyen Kıbrıs Türkü öğrencilere destek olunacak.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC vatandaşı öğrencilerin Türkiye'de okurken katkı payı ve öğrenim ücretinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi tutulacağını açıkladı.

KKTC öğrencilerinin Türkiye'de okurken ödedikleri katkı payı ve öğrenim ücretlerine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımla "KKTC vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Temmuz itibarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık. Aldığımız bu karar Türk üniversitelerinde eğitim görmek isteyen Kıbrıs Türkü öğrencilerimize hayırlı olsun. Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz. 50 yıl önce bu topraklarda tesis ettiğimiz barış ve huzur ortamını inşallah muhafaza edecek, bunun zedelenmesine izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Kıbrıs Güncel Haberler

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