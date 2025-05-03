Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Programını Tamamlayarak İstanbul'a Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) programını tamamlayarak İstanbul'a geldi.

Özel uçak "TC-TRK" ile yurda dönen Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.