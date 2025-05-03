- Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ve TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay aranın ardından Lefkoşa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı 13.50 sıralarında Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan havalimanında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamada KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Partisi CTP Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan, milletvekilleri, ülkede bulunan Aksakallılar Konseyi heyeti, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve diğer yetkililer hazır bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi'nin açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Lefkoşa ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının açılışını gerçekleştirecek, üçüncü gününde devam eden TEKNOFEST KKTC'de ödül törenine katılacak.